Агенти "Атеш" розвідали базу окупантів на Херсонському напрямку, її вже знищено (фото)

"Черговий успішний удар по ворожій логістиці став можливим завдяки нашим агентам. Агенти "Атеш" зі складу 205 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ передали точні координати ремонтно-відновлювальної бази окупантів", - зазначили представники руху.

Зазначається, що удар був завданий Силами оборони України в найкращий момент – коли на базі знаходилася велика кількість техніки для ремонту та обслуговування. Результат: повне знищення рембази, включаючи цінне обладнання та пошкоджену техніку.

Знищення цього вузла критично порушило можливості окупантів відновлювати пошкоджену техніку та повертати її на фронт на Херсонському напрямку. Це призведе до різкого падіння боєздатності ворога та зменшення кількості бронетехніки на цій ділянці фронту.