Агенти "Атеш" провели чергову диверсію на залізниці РФ: якої шкоди зазнали окупанти

Агент "Атеш" успішно провів диверсію на залізниці в Адизі-Хабльському районі. Між двома залізничними станціями було підпалено релейну шафу.

Ця залізнична гілка використовується для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу до Ростовської області, а згодом - на фронт до України, повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху.

Завдяки диверсії рух поїздів порушився, що призвело до затримки поставок боєкомплекту для РСЗВ і ствольної артилерії, техніки, що ремонтується, і живої сили, що перекидається на ротацію.

"Кожен удар створює ланцюжок збоїв - війська на окупованих територіях отримують менше снарядів, затримуються поповнення та ремонт, а Сили спецоперацій ЗСУ отримують перевагу на полі бою", - ідеться у повідомленні.