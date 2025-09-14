RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Агенты "Атеш" провели очередную диверсию на железной дороге РФ: какой ущерб понесли оккупанты

Иллюстративное фото: партизаны движения "Атеш" провели диверсию на железной дороге РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Партизаны "Атеш" провели успешную диверсию на железной дороге в Карачаево-Черкесской Республике России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

Агент "Атеш" успешно провел диверсию на железной дороге в Адыз-Хабльском районе. Между двумя железнодорожными станциями был подожжен релейный шкаф.

Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем - на фронт в Украину, сообщается в Telegram-канале партизанского движения.

Благодаря диверсии движение поездов нарушилось, что привело к задержке поставок боекомплекта для РСЗО и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и живой силы, перебрасываемой на ротацию.

 

"Каждый удар создает цепочку сбоев - войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнение и ремонт, а Силы спецопераций ВСУ получают преимущество на поле боя", - говорится в сообщении.

 

Удары "Атеш" по инфраструктуре россиян

Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии.

Так, в ночь на 11 сентября они ударили по заводу ПВО в Туле, была уничтожена вышка связи. Это предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. На нем разрабатывают системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки и стрелковое оружие.

Второго сентября агенты "Атеш" сорвали поставки техники россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево, повредив железнодорожную инфраструктуру. По этому маршруту регулярно проходят поезда с топливом, боеприпасами и техникой.

В конце августа партизаны "Атеш" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф. Таким образом они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось.

Российская Федерацияпартизаны