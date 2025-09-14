Агенты "Атеш" провели очередную диверсию на железной дороге РФ: какой ущерб понесли оккупанты

Агент "Атеш" успешно провел диверсию на железной дороге в Адыз-Хабльском районе. Между двумя железнодорожными станциями был подожжен релейный шкаф.

Эта железнодорожная ветка используется для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем - на фронт в Украину, сообщается в Telegram-канале партизанского движения.

Благодаря диверсии движение поездов нарушилось, что привело к задержке поставок боекомплекта для РСЗО и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и живой силы, перебрасываемой на ротацию.

"Каждый удар создает цепочку сбоев - войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнение и ремонт, а Силы спецопераций ВСУ получают преимущество на поле боя", - говорится в сообщении.