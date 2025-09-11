ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Партизани "АТЕШ" вдарили по заводу ППО в Тулі: знищено вишку зв'язку

Четвер 11 вересня 2025 05:15
UA EN RU
Партизани "АТЕШ" вдарили по заводу ППО в Тулі: знищено вишку зв'язку Фото: завод у Тулі залишився без зв'язку (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

Рух "АТЕШ" здійснив атаку на завод ППО в Тулі. Зокрема, партизани знищили вишку зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

"Агенти нашого руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал", - ідеться в пості.

Там уточнили, що це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. Як пояснюється, на ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю.

"Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С", - ідеться в публікації.

Також в "АТЕШ" розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу завдавали ударів Сили оборони України. Але тепер і сам рух змінює підхід.

"Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства - і це тільки початок!", - резюмували в "АТЕШ".

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що агенти руху "АТЕШ" зірвали постачання техніки від росіян поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого.

Зокрема, вони пошкодили залізну інфраструктуру, якою регулярно проходять поїзди з паливом, боєприпасами та технікою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Тула
Новини
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії