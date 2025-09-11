Партизани "АТЕШ" вдарили по заводу ППО в Тулі: знищено вишку зв'язку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

"Агенти нашого руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал", - ідеться в пості.

Там уточнили, що це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. Як пояснюється, на ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю.

"Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С", - ідеться в публікації.

Також в "АТЕШ" розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу завдавали ударів Сили оборони України. Але тепер і сам рух змінює підхід.

"Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства - і це тільки початок!", - резюмували в "АТЕШ".