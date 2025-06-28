Агенти "АТЕШ" пошкодили залізничну інфраструктуру окупантів (фото)

Агенти руху "АТЕШ" пошкодили один з об'єктів залізничної інфраструктури окупантів у тимчасово окупованій частині Донецької області біля Ясинуватої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію біля н.п. Ясинувата в Донецькій області. Він спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим маршрутом до Донецька", - зазначили у "АТЕШ".

Повідомляється, що поблизу цієї залізничної гілки знаходяться військові частини, склади та промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ.

"Ми вибрали підходящий момент для завдання удару, і в результаті потяг з паливом для окупантів прибув зі значним запізненням, що порушило плани ворога", - додали у русі спротиву.