Агенты "АТЕШ" повредили железнодорожную инфраструктуру оккупантов (фото)

Агенты движения "АТЕШ" повредили один из объектов железнодорожной инфраструктуры оккупантов во временно оккупированной части Донецкой области возле Ясиноватой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "АТЕШ".

"Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию возле н.п. Ясиноватая в Донецкой области. Он сжег релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящей по важному маршруту в Донецк", - отметили в "АТЕШ".

Сообщается, что вблизи этой железнодорожной ветки находятся военные части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.

"Мы выбрали подходящий момент для нанесения удара, и в результате поезд с топливом для оккупантов прибыл со значительным опозданием, что нарушило планы врага", - добавили в движении сопротивления.