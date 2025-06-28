Агенты "АТЕШ" повредили железнодорожную инфраструктуру оккупантов (фото)
Агенты движения "АТЕШ" повредили один из объектов железнодорожной инфраструктуры оккупантов во временно оккупированной части Донецкой области возле Ясиноватой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "АТЕШ".
"Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию возле н.п. Ясиноватая в Донецкой области. Он сжег релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящей по важному маршруту в Донецк", - отметили в "АТЕШ".
Сообщается, что вблизи этой железнодорожной ветки находятся военные части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.
"Мы выбрали подходящий момент для нанесения удара, и в результате поезд с топливом для оккупантов прибыл со значительным опозданием, что нарушило планы врага", - добавили в движении сопротивления.
Удачные операции агентов движения "АТЕШ"
Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.
Также накануне партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.
Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.
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