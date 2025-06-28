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Агенты "АТЕШ" повредили железнодорожную инфраструктуру оккупантов (фото)

Суббота 28 июня 2025 09:43
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Агенты "АТЕШ" повредили железнодорожную инфраструктуру оккупантов (фото) Фото: агенты "АТЕШ" повредили железнодорожную инфраструктуру оккупантов (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Агенты движения "АТЕШ" повредили один из объектов железнодорожной инфраструктуры оккупантов во временно оккупированной части Донецкой области возле Ясиноватой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "АТЕШ".

"Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию возле н.п. Ясиноватая в Донецкой области. Он сжег релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящей по важному маршруту в Донецк", - отметили в "АТЕШ".

Сообщается, что вблизи этой железнодорожной ветки находятся военные части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.

"Мы выбрали подходящий момент для нанесения удара, и в результате поезд с топливом для оккупантов прибыл со значительным опозданием, что нарушило планы врага", - добавили в движении сопротивления.

Агенты &quot;АТЕШ&quot; повредили железнодорожную инфраструктуру оккупантов (фото)

Удачные операции агентов движения "АТЕШ"

Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.

Также накануне партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.

Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.

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