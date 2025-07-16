Агенти "Атеш" у Криму виявили пошкоджений обстрілом російський корабель (фото)

Агенти "Атеш" виявили у тимчасово окупованому Криму пошкоджений обстрілом російський військовий корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
"Цього разу ми провели спостереження в районі Кілен-бухти в Севастополі, де було виявлено корабель з явними слідами пошкоджень після ракетного удару Сил оборони України", - зазначили у "Атеш".
Повідомляється, що на верхній палубі судна помітні руйнування, які росіяни намагаються приховати за допомогою сітки. Корабель супроводжується буксирними катерами, з борту ведеться відкачування води, що може свідчити про затоплення внутрішніх відсіків і серйозні пошкодження корпусу.
За даними "Атеш", на момент удару корабель перебував на 13-му судноремонтному заводі. Цікаво, що бортовий номер зафарбований також з метою приховати та ускладнити розпізнання пошкодженого корабля.
Після серії вдалих операцій Сил оборони України по знищенню російських кораблів у Криму, окупанти почали масово перекидати техніку в Новоросійськ.
Зауважимо, що ще в липні минулого року речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія вивела з окупованого Криму усі сторожеві кораблі свого Чорноморського флоту.
Саме тоді почались розмови про те, що винищувачі F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки.
Як заявив командувач ВМС України, після цього північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищена.
Згодом російський сенатор Дмитро Рогозін підтвердив, що Чорноморський флот був змушений змінити порти дислокації через те, що кораблі стали мішенями для безекіпажних катерів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.