Агенты "Атэш" в Крыму обнаружили поврежденный обстрелом российский корабль (фото)

"На этот раз мы провели наблюдение в районе Килен-бухты в Севастополе, где был обнаружен корабль с явными следами повреждений после ракетного удара Сил обороны Украины", - отметили в "Атеш".

Сообщается, что на верхней палубе судна заметны разрушения, которые россияне пытаются скрыть с помощью сетки. Корабль сопровождается буксирными катерами, с борта ведется откачка воды, что может свидетельствовать о затоплении внутренних отсеков и серьезных повреждениях корпуса.

По данным "Атеш", на момент удара корабль находился на 13-м судоремонтном заводе. Интересно, что бортовой номер закрашен также с целью скрыть и затруднить распознание поврежденного корабля.