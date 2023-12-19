Агента ФСБ засудили до 15 років в'язниці, він вербував співробітницю СБУ

Про кого йдеться

Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої "ПМР".

Потім у складі російського спецназу "Едельвейс" воював у Дагестані та Чечні. У 2014 році зрадник прибув до Одеси для здійснення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Аби уникнути правосуддя, фігурант утік до невизнаного Придністров'я, де 2019 року для виконання завдань фсб був завербований двома представниками її місцевої "філії".

Агент ФСБ вербував співробітницю СБУ

Агент ФСБ з оперативним псевдонімом "Скіф формував власну мережу інформаторів в Одеській області. До складу ворожої групи він намагався залучити місцевих представників силових відомств.

"За задумом ФСБ вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України", - пише СБУ.

Фото: Агент ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)

На початку жовтня цього року контррозвідка Служби безпеки розробила оперативну комбінацію і вивела "Скіфа" з території невизнаного Придністров'я. Тоді за сценарієм української спецслужби російський агент приїхав в Одеську область для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ.

Суд відправив його до в'язниці

Контррозвідники Служби безпеки задокументували кожен епізод злочинної діяльності фігуранта та затримати його на території регіону.

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента "Скіфа" винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років в'язниці.

Вироки для окупантів і зрадників

Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.