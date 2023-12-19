Агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы, он вербовал сотрудницу СБУ

О ком идет речь

Как установило следствие, осужденным является местный житель, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в боевых действиях на стороне так называемой "ПМР".

Затем в составе российского спецназа "Эдельвейс" воевал в Дагестане и Чечне. В 2014 году предатель прибыл в Одессу для осуществления массовых беспорядков в пользу РФ, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Чтобы избежать правосудия, фигурант бежал в непризнанное Приднестровье, где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован двумя представителями ее местного "филиала".

Агент ФСБ вербовал сотрудницу СБУ

Агент ФСБ с оперативным псевдонимом "Скиф формировал собственную сеть информаторов в Одесской области. В состав вражеской группы он пытался привлечь местных представителей силовых ведомств.

"По замыслу ФСБ они должны были передавать российской спецслужбе разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на юге Украины", - пишет СБУ.

Фото: Агент ФСБ (facebook.com/SecurSerUkraine)

В начале октября этого года контрразведка Службы безопасности разработала оперативную комбинацию и вывела "Скифа" с территории непризнанного Приднестровья. Тогда по сценарию украинской спецслужбы российский агент приехал в Одесскую область для того, чтобы лично завербовать сотрудницу СБУ.

Суд отправил его в тюрьму

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали каждый эпизод преступной деятельности фигуранта и задержать его на территории региона.

На основании собранных доказательств суд признал российского агента "Скифа" виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Приговоры для оккупантов и предателей

Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.