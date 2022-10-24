Агент РФ в українській оборонці? Хто такий Богуслаєв та за що його арештували

Чим займається "Мотор Січ"

Підприємство у Запоріжжі займається розробкою, виробництвом та обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Є одним з флагманів українського високотехнологічного машинобудування.

До 2010 року "Мотор Січі" припадало на частку близько 50% російського ринку. До 2014 року також постачалися двигуни для російських крилатих ракет.

Фігурує у скандалі з придбанням контрольного пакету акцій китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. У 2018 році СБУ відкрила справу у зв'язку з вивезенням обладнання до Китаю, після чого продаж компанії зірвався. Влітку 2019 половину акцій викупили інші китайські компанії, але Антимонопольний комітет поставив угоду на паузу.

У 2021 році Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про націоналізацію "Мотор Січі". Китайські інвестори намагаються відстояти свої інтереси у міжнародному арбітражі.

Хто такий Богуслаєв

В'ячеслав Богуслаєв є основним бенефіціаром "Мотор Січі", у нього 15% акцій. Його статки оцінюються близько 320 млн доларів. Має звання доктора технічних наук професора та героя України.

У структурах "Мотор Січі" за десятки років пройшов шлях від інженера-конструктора до генерального директора. У 1994 - 2006 роках був головою правління, до 2013 року очолював раду директорів.

Політична діяльність розпочалася у 1990-х, був позаштатним радником президента Леоніда Кравчука, довіреною особою Леоніда Кучми та Віктора Януковича, коли вони балотувалися на пост президента.

До Верховної ради проходив від "Партії регіонів", після її ліквідації у 2014 році пройшов як самовисуванець на окрузі у Запоріжжі та долучився до депутатської групи "Воля народу". 2019 року програв вибори конкуренту від "Слуги народу".

Богуслаєва вважають переконаним українофобом. У тому числі, через співавторство звернення до польського Сейма про визнання Волинської трагедії геноцидом поляків.

За що його затримали

Інформація про затримання президента "Мотор Січі" з'явилася 22 жовтня, але лише наступного дня Служба безпеки України офіційно підтвердила її. Разом з ним також було затримано начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.

Богуслаєву оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

За версією слідства, він причетний до незаконного постачання продукції заводу "Мотор Січ" військового призначення для російської штурмової авіації. І діяв у змові з близьким до Кремля керівництвом одного з головних виробників озброєнь для російської армії - корпорації "Ростех".

Богуслаєва підозрюють у тому, що він налагодив оптові поставки авіаційних двигунів для російських гелікоптерів:

Мі-8АМТШ-ВН "Сапсон";

КО-52 "Алігатор";

Мі-28Н "Нічний мисливець".

Гелікоптери цих типів досі застосовуються в рамках повномасштабного вторгнення в Україну.

Схема поставок

Справа в тому, що вже кілька років в Україні діє заборона на поставки товарів військового призначення до Росії. Тому, як повідомили у СБУ, для обходу чинних обмежень використовувалися так звані "прокладки" у трьох країнах Близького Сходу, Європи та Східної Азії.

Ці компанії розміщували замовлення для "Мотор Січі", після чого переправляли отримані двигуни для гелікоптерів до Росії. Крім того, "прокладки" допомагали росіянам діставати інші запчастини для ремонту та обслуговування авіаційної техніки.

Що з доказами?

Служба безпеки України опублікувала прослуховування його телефонних розмов з російською стороною. Судячи з них, Богуслаєв виправдовував військове вторгнення Росії, розмірковував про "нацистів" і сподівався, що росіяни повалять українську владу.

"Вони підуть. Зеленського (президента України, - ред.) виженуть і підуть, немає проблем. Смирнішими стали, багато людей полегло в Києві", - говорив він одному зі співрозмовників.

Переконання Богуслава не похитнулися навіть після ракетного удару по його заводу у Запоріжжі.

"Іскандер-М впав на території заводу. Ми без жодної злості до цього ставимося, абсолютно. Ми все розуміємо", - говорив він.

Незважаючи на війну, ще у березні 2022 року президент "Мотор Січі" запевняв російських контрагентів у готовності відправити партію двигунів для військових вертольотів через Хорватію, Казахстан чи Киргизстан. А у травні він по телефону розповів про поставки десятків авіадвигунів.

"Я десь там до вас відправляю десятками. І все у нас йде. Все нормально", - наголосив Богуслаєв.

Також у телефонних розмовах він говорив про те, що особисто відвідував Москву з "робочих питань". Під час цих візитів обговорювалися схеми поставок.

Російське громадянство

Сьогодні журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) оприлюднили документи про те, що Богуслаєв з 2000 року є російським громадянином. Примітно, що з того часу він чотири рази обирався до Верховної Ради і навіть входив до комітету з питань національної безпеки та оборони з доступом до державної таємниці.

Фото: у Богуслаєва знайшли російське громадянство (radiosvoboda.org)

Згідно з витягом з системи "Роспаспорту", він отримав російський паспорт 18 жовтня 2000 року, здавши радянський документ. Також за ним закріплено податковий номер платника податків у РФ. А остання перевірка підтвердила, що паспорт Богуслаєва не перебуває у списку недійсних.

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Увечері 24 жовтня Шевченківський районний суд Києва обрав В'ячеславу Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Протягом наступних 60 днів він не зможе вийти з ізолятора. Служба безпеки України заявила, що продовжить досудове розслідування.