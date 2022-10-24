Агент РФ в украинской оборонке? Кто такой Богуслаев и за что его арестовали

Чем занимается "Мотор Сич"

Предприятие в Запорожье занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Является одним из флагманов украинского высокотехнологичного машиностроения.

До 2010 года на долю "Мотор Сичи" приходилось около 50% российского рынка. До 2014 года также поставлялись двигатели для российских крылатых ракет.

Фигурирует в скандале с приобретением контрольного пакета акций китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. В 2018 году СБУ открыла дело в связи с вывозом оборудования в Китай, после чего продажа компании сорвалась. Летом 2019 года половину акций выкупили другие китайские компании, но Антимонопольный комитет поставил сделку на паузу.

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны принял решение о национализации "Мотор Сичи". Китайские инвесторы пытаются отстоять свои интересы в международном арбитраже.

Кто такой Богуслаев

Вячеслав Богуслаев является основным бенефициаром "Мотор Сичи", у него 15% акций. Его состояние оценивается в порядка 320 млн долларов. Имеет звания доктора технических наук профессора и героя Украины.

В структурах "Мотор Сичи" за десятки лет прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора. В 1994 - 2006 годах был главой правления, до 2013 года возглавлял совет директоров.

Политическая деятельность началась в 1990-х, был внештатным советником президента Леонида Кравчука, доверенным лицом Леонида Кучмы и Виктора Януковича, когда они баллотировались в на пост президента.

В Верховную раду проходил от "Партии регионов", после ее ликвидации в 2014 году прошел как самовыдвиженец на округе в Запорожье и примкнул к депутатской группе "Воля народа". В 2019 году проиграл выборы конкуренту от "Слуги народа".

Богуслаева считают убежденным украинофобом. В том числе за соавторство обращения к польскому Сейму о признании Волынской трагедии геноцидом поляков.

За что его задержали

Информация о задержании президента "Мотор Сичи" появилась 22 октября, но лишь на следующий день Служба безопасности Украины подтвердила ее официально. Вместе с ним также был задержан начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Олег Дзюба.

Богуслаеву объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

По версии следствия, он причастен к незаконным поставкам продукции завода "Мотор Сич" военного назначения для российской штурмовой авиации. И действовал в сговоре с близким к Кремлю руководством одного из главных производителей вооружений для российской армии - корпорации "Ростех".

Богуслаева подозревают в том, что он наладил оптовые поставки авиационных двигателей для российских вертолетов:

Ми-8АМТШ-ВН "Сапсон";

КО-52 "Аллигатор";

Ми-28Н "Ночной охотник".

Вертолеты этих типов до сих пор применяются в рамках полномасштабного вторжения в Украину.

Схема поставок

Дело в том, что уже несколько лет в Украине действует запрет на поставки товаров военного назначения в Россию. Поэтому, как сообщили в СБУ, для обхода действующих ограничений использовались так называемые "прокладки" в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии.

Эти компании размещали заказы для "Мотор Сичи", после чего переправляли полученные двигатели для вертолетов в Россию. Кроме того, "прокладки" помогали россиянам доставать другие запчасти для ремонта и обслуживания авиационной техники.

Что с доказательствами?

Служба безопасности Украины опубликовала прослушку его телефонных разговоров с российской стороной. Судя по ним, Богуслаев оправдывал военное вторжение России, рассуждал о "нацистах" и надеялся на то, что россияне свергнут украинскую власть.

"Они уйдут. Зеленского (президента Украины, - ред.) выгонят и уйдут, нет проблем. Смирнее стали, много людей полегло в Киеве", - говорил он одному из собеседников.

Убеждения Богуслава не пошатнулись даже после ракетного удара по его заводу в Запорожье.

"Искандер-М упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы все понимаем", - говорил он.

Несмотря на войну, еще в марте 2022 года президент "Мотор Сичи" заверял российских контрагентов в готовности отправить партию двигателей для военных вертолетов через Хорватию, Казахстан или Кыргызстан. А в мае он по телефону рассказал о поставке десятков авиадвигателей.

"Я кое-куда там к вам отправляю десятками. И все у нас идет. Все нормально", - подчеркнул Богуслаев.

Также в телефонных разговорах он говорил о том, что лично посещал Москву по "рабочим вопросам". В ходе этих визитов обсуждались схемы поставок.

Российское гражданство

Сегодня журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода) обнародовали документы о том, что Богуслаев с 2000 года является российским гражданином. Примечательно, что с тех пор он четырежды избирался в Верховную раду и даже входил в комитета по вопросам национальной безопасности и обороны с доступом к государственной тайне.

Фото: у Богуслаева нашли российское гражданство (radiosvoboda.org)

Согласно выписке из системы "Роспаспорта", он получил российский паспорт 18 октября 2000 года, сдав советский документ. Также за ним закреплен налоговый номер налогоплательщика в РФ. А последняя проверка подтвердила, что паспорт Богуслаева не находится в списке недействительных.

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Вечером 24 октября Шевченковский районный суд Киева избрал Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней он не сможет выйти из изолятора. Служба безопасности Украины заявила, что продолжит досудебное расследование.