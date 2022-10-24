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У президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли громадянство РФ, - ЗМІ

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Київ, Понеділок 24 жовтня 2022 17:12
У президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли громадянство РФ, - ЗМІ Фото: президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв (Facebook)
Автор: RBC.UA

Затриманий Службою безпеки України президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв з 2000 року має російське громадянство. З тих пір він 4 рази обирався народним депутатом та був членом комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на документи, опубліковані журналістами програми "Схеми" (Радіо Свобода).

Журналісти повідомляють, що згідно з витягом з системи АС "Роспаспорт", 18 жовтня 2000 року Богуслаєв отримав паспорт громадянина РФ в обмін на радянський від 1979 року. Крім цього, судячи з інформації на сайті російської Податкової служби, Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ.

"Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних", - повідомили в ЗМІ.

У президента &quot;Мотор Січі&quot; Богуслаєва знайшли громадянство РФ, - ЗМІ

З моменту набуття громадянства РФ Богуслаєв був народним депутатом чотири скликання поспіль, а також входив до складу комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони.

"Відповідно до закону України "Про державну таємницю" (стаття 27) та "Про статус народного депутата" (стаття 19), народні депутати мають можливість доступу до державної таємниці. Журналісти звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з питань національної безпеки і оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі і Богуслаєв, тривалий час мали доступ до держтаємниці", - заявили журналісти.

У президента &quot;Мотор Січі&quot; Богуслаєва знайшли громадянство РФ, - ЗМІУ президента &quot;Мотор Січі&quot; Богуслаєва знайшли громадянство РФ, - ЗМІ

Служба безпеки України затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва 23 жовтня. Йому, та начальнику Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегу Дзюбі оголошено про підозру за двома статтями ККУ: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору).

Пізніше СБУ опубліковала аудіозаписи розмов Богуслаєва, де той виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що ворогу вдасться зупинити наступ наших воїнів під час звільнення українських земель.

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