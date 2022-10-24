У президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли громадянство РФ, - ЗМІ

Затриманий Службою безпеки України президент АТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв з 2000 року має російське громадянство. З тих пір він 4 рази обирався народним депутатом та був членом комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Журналісти повідомляють, що згідно з витягом з системи АС "Роспаспорт", 18 жовтня 2000 року Богуслаєв отримав паспорт громадянина РФ в обмін на радянський від 1979 року. Крім цього, судячи з інформації на сайті російської Податкової служби, Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ.

"Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних", - повідомили в ЗМІ.

З моменту набуття громадянства РФ Богуслаєв був народним депутатом чотири скликання поспіль, а також входив до складу комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони.

"Відповідно до закону України "Про державну таємницю" (стаття 27) та "Про статус народного депутата" (стаття 19), народні депутати мають можливість доступу до державної таємниці. Журналісти звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з питань національної безпеки і оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі і Богуслаєв, тривалий час мали доступ до держтаємниці", - заявили журналісти.