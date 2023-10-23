Агент РФ з партії Жириновського отримав довічне ув'язнення: коригував удари по Черкаській області

Правоохоронці затримали російського агента у травні цього року "на гарячому" під час фотографування зовнішнього периметру місцевого підприємства "Укроборонпрому".

Встановлено, що фото- та відеозображення заводу та геолокації його об’єктів були потрібні росіянам для підготовки прицільного удару по українському підприємству.

Ворожим агентом, який готував повітряну атаку загарбників, виявився мешканець Херсонської області. Після окупації регіону він перейшов на бік ворога і добровільно вступив до "Ліберально-демократичної партії Росії", яку до недавнього очолював Володимир Жириновський і яка облаштувала свій "осередок" у Херсоні.

Перебуваючи в лавах цієї "партії", агент закликав місцевих жителів підтримати загарбників та приходив на російські блокпости, де пропонував свою допомогу у війні проти України.

Таким чином він потрапив у поле зору воєнної розвідки РФ, яка згодом його завербувала і поставила йому завдання - виїхати в Черкаську область для збору розвідданих.

Для маскування злочинної діяльності чоловік вирушив до центрального регіону України як переселенець.

В Черкаській області він об’їжджав місцевість та намагався визначити ключові транспортні розв’язки, а також координати адмінбудівель та підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Для комунікації з росіянами поплічник використовував анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу.