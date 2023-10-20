СБУ оголосила підозру російському пропагандисту Міхєєву за заклики до знищення Сум

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському пропагандисту Сергію Міхєєву. Він закликав бомбити Суми і перетворити місто на "мертву зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йде мова

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Міхєєва, який публічно підтримав збройну агресію РФ і закликав до повного знищення прикордонних міст в Україні.

Фігурант позиціонує себе як політолог, в "образі" якого він регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах ключових рупорів кремля. Серед них - телеканали "Росія-1" і "Росія 24", а також радіостанції "Радіо Росії", "Маяк" і "Вести FM".

Пропагандист закликав бомбити Суми

Під час одного зі своїх виступів у червні цього року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань РФ здійснити серію масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по місту Суми.

У такий спосіб російський пропагандист агітував перетворити українське місто на так звану "мертву зону", у якій узагалі "не повинно залишитися живих людей".

Фото: Міхєєв (facebook.com/SecurSerUkraine)

Окрім ворожих атак на Суми Міхєєв "пропонував" продовжувати регулярні повітряні удари по населених пунктах українського прикордоння до повного їхнього знищення, виправдовував і підтримував захоплення українських територій.

СБУ повідомила йому про підозру

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності російського пропагандиста.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Міхєєву про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранта в міжнародний розшук. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Правоохоронці виявляють зрадників в Україні

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності Максиму Гольдарбу, який був ведучим телеканалу екс-нардепа Віктора Медведчука та лідером проросійської партії "Союз лівих сил".

Також правоохоронці повідомили про підозру російському агенту спецслужб, який готував теракт у Києві у 2014 році. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території.

Нещодавно військова контррозвідка Служби безпеки України повідомила про підозру ще шістьом зрадникам, які вступили до армії російських окупантів та брали участь у боях у районах Бахмута та Авдіївки.