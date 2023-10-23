Агент РФ из партии Жириновского получил пожизненное заключение: корректировал удары по Черкасской области

Правоохранители задержали российского агента в мае этого года "на горячем" во время фотографирования внешнего периметра местного предприятия "Укроборонпрома".

Установлено, что фото- и видеоизображение завода и геолокации его объектов требовались россиянам для подготовки прицельного удара по украинскому предприятию.

Вражеским агентом, который готовил воздушную атаку захватчиков, оказался житель Херсонской области. После оккупации региона он перешел на сторону врага и добровольно вступил в "Либерально-демократическую партию России", которую до недавнего возглавлял Владимир Жириновский и которая обустроила свою "ячейку" в Херсоне.

Находясь в рядах этой партии, агент призывал местных жителей поддержать захватчиков и приходил на российские блокпосты, где предлагал свою помощь в войне против Украины.

Таким образом, он попал в поле зрения военной разведки РФ, которая впоследствии его завербовала и поставила ему задачу - уехать в Черкасскую область для сбора разведданных.

Для маскировки преступной деятельности мужчина отправился в центральный регион Украины как переселенец.

В Черкасской области он объезжал местность и пытался определить ключевые транспортные развязки, а также координаты админпостроек и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Для коммуникации с россиянами приспешник использовал анонимный чат в мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.