СБУ викрила російського поплічника, який фабрикував справу проти Тайри

Служба безпеки України викрила ще двох учасників терористичної організації "ДНР", які спільно з окупантами проводять масові переслідування мешканців тимчасово захопленого Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Один з фігурантів - зрадник Царенко Н.В., так званий "слідчий" окупаційної "генеральної прокуратури" в Донецьку, який фабрикував "справу" проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним "Тайра".

Після її викрадення у Маріуполі чоловік намагався "пришити" потерпілій "розстрільну статтю" за надання допомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донецької області.

Після початку повномасштабної війни він запропонував росіянам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у вторгненні в Україну.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Ще однією фігуранткою виявилась мешканка Донецька, колишня посадовиця розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала терористів на сході України.

За це ватажки ворожих угруповань призначили її "старшим інспектором "управління автомобільної інспекції МВС ДНР".

На цій "посаді" вона брала участь у незаконних обшуках автомобілів мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв "перереєстровувати" власні транспортні засоби на російські номери.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Оскільки обидва фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.