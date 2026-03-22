Агент "АТЕШ" успішно спалив військове авто росіян у Сєвєродонецьку (відео)

Як пишуть партизани, успішна диверсія була проведена в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

"Агент зі складу 123-ї окремої артилерійської бригади ЗС РФ, що діє на Лиманському напрямку, підпалив військовий автомобіль свого підрозділу - машина з символікою Z вигоріла вщент і відновленню не підлягає", - йдеться в публікації.

В "АТЕШ" зазначили, що це вже далеко не перша диверсія і не перша людина, яка вийшла на зв'язок із партизанським рухом. За їхніми даними, дедалі більше військових звертаються до них, зокрема з Лиманського напрямку.

Причина звернень полягає в тому, що командування РФ жене людей у штурми без підготовки, техніки та будь-яких шансів повернутися. Тому частина з них обирає діяти зсередини і заздалегідь, поки не пізно.

"Сєвєродонецьк - один із ключових тилових вузлів Лиманського напрямку: тут зосереджено техніку, особовий склад і логістику, що забезпечують роботу артилерії по українських позиціях. Але тил для путінської армії давно перестав бути безпечним", - резюмував у русі.