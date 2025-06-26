Усик - Дюбуа 2. Відомі спаринг-партнери українця в тренувальному таборі: хто вони

Сильні спаринг-партнери

Основу спаринг-команди українця складають Джек Муловаї з Бельгії, Олевасеун Саламі з Австрії, Пітер Кадіру з Німеччини та Бома Браун з Англії. Всі мають африканське коріння, що робить їх ідеальними партнерами для імітації стилю британського важковаговика.

Особливо цікавим є факт, що Муловаї та Саламі вже мають досвід роботи з українським чемпіоном - два роки тому вони допомагали Усику готуватися до першого поєдинку з Дюбуа. Тепер досвідчені спаринг-партнери повертаються, щоб знову стати частиною тренувального процесу.

Хто такий Олевасеун Саламі

За даними з профілів BoxRec, 28-річний австрієць Саламі має рекордні 9 перемог (7 нокаутом) при жодній поразці.

Боксер, який народився в Нігерії, але представляє Австрію, має високий рейтинг КО (77,78%) та входить до топ-150 світового рейтингу важковаговиків.

Олевасеун Саламі (скриншот: BoxRec)

Хто такий Пітер Кадіру

Пітер вносить у табір особливий досвід - раніше він спарингував з Ентоні Джошуа, що дає йому розуміння специфіки підготовки до боїв з британськими важковаговиками.

Цей досвід може стати цінним активом у моделюванні тактики Дюбуа.

Кадіру був дуже успішним на аматорському рівні, ставши чемпіоном літніх юнацьких Олімпійських ігор (2014), чемпіоном Європи (2014, 2015) та чемпіоном Європи U22 (2017).

На цей час його професійний рекорд складає 20 перемог (12 нокаутом) та 1 поразка.

Пітер Кадіру (скриншот: BoxRec)

Хто такий Джек Муловаї

38-річний Муловаї народився в Демократичній Республіці Конго. Він досить кремезний (зріст бельгійця складає 193 см). Професійний рекорд Джека становить 16 перемог, 4 поразки та 1 нічия (12 перемог нокаутом).

Джек Муловаї (скриншот: BoxRec)

"Засланий козачок" від Queensberry

Цікавою фігурою серед спаринг-партнерів є 29-річний британець Бома Браун на прізвисько Bomber. Боксер входить до промоутерської компанії "Queensberry" Френка Воррена, яка також займається справами Даніеля Дюбуа.

Він підписав контракт у серпні 2022 року, маючи зріст 195 см та вагу понад 110 кг. Браун успішно дебютував у професійному боксі в листопаді 2022 року, здобувши перемогу за очками над Майтом Метсісом.

За даними BoxRec, Браун має рекорд 5 перемог (3 нокаутом) при жодній поразці. Але його приналежність до табору потенційного суперника Усика породжує питання про справжні мотиви його участі у підготовці українця.

Бома Браун (скриншот: BoxRec)

Розширена програма підготовки

Усик продовжує готуватися до бою з британцем Дюбуа, при цьому вирішив урізноманітнити своє тренування.

Нещодавно в рамках підготовки важковаговик провів спаринг з українським бійцем змішаних єдиноборств - колишнім чемпіоном Bellator у напівсередній вазі Ярославом Амосовим.

Згідно з інформацією, загалом у тренувальний табір набирають 12 спаринг-партнерів, що свідчить про серйозність підготовки українського чемпіона до майбутнього поєдинку.

Олександр Усик та Ярослав Амосов (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Стратегічний підхід

Вибір спаринг-партнерів з африканським корінням не є випадковістю - це стратегічний хід команди Усика. Всі обрані боксери мають схожі з Дюбуа фізичні характеристики та стиль ведення бою, що дозволяє точно моделювати умови майбутнього поєдинку.

Присутність представника табору суперника у власному тренувальному процесі може бути як ризикованим кроком, так і хитрим тактичним маневром, що дозволить Усику краще зрозуміти стратегію команди опонента.

Реванш між боксерами обіцяє стати одним з найочікуваніших боїв року, а унікальний склад спаринг-партнерів українського чемпіона лише підвищує інтригу навколо майбутнього поєдинку.