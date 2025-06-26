Усик - Дюбуа 2. Известны спарринг-партнеры украинца в тренировочном лагере: кто они

Сильные спарринг-партнеры

Основу спарринг-команды украинца составляют Джек Муловаи из Бельгии, Олевасеун Салами из Австрии, Питер Кадиру из Германии и Бома Браун из Англии. Все имеют африканские корни, что делает их идеальными партнерами для имитации стиля британского тяжеловеса.

Особенно интересен факт, что Муловаи и Салами уже имеют опыт работы с украинским чемпионом - два года назад они помогали Усику готовиться к первому поединку с Дюбуа. Теперь опытные спарринг-партнеры возвращаются, чтобы снова стать частью тренировочного процесса.

Кто такой Олевасеун Салами

По данным из профилей BoxRec, 28-летний австриец Салами имеет рекордные 9 побед (7 нокаутом) при ни одном поражении.

Боксер, который родился в Нигерии, но представляет Австрию, имеет высокий рейтинг КО (77,78%) и входит в топ-150 мирового рейтинга тяжеловесов.

Олевасеун Салами (скриншот: BoxRec)

Кто такой Питер Кадиру

Питер вносит в лагерь особый опыт - ранее он спарринговал с Энтони Джошуа, что дает ему понимание специфики подготовки к боям с британскими тяжеловесами.

Этот опыт может стать ценным активом в моделировании тактики Дюбуа.

Кадиру был очень успешным на любительском уровне, став чемпионом летних юношеских Олимпийских игр (2014), чемпионом Европы (2014, 2015) и чемпионом Европы U22 (2017).

В настоящее время его профессиональный рекорд составляет 20 побед (12 нокаутом) и 1 поражение.

Питер Кадиру (скриншот: BoxRec)

Кто такой Джек Муловаи

38-летний Муловаи родился в Демократической Республике Конго. Он довольно коренастый (рост бельгийца составляет 193 см). Профессиональный рекорд Джека составляет 16 побед, 4 поражения и 1 ничья (12 побед нокаутом).

Джек Муловаи (скриншот: BoxRec)

"Засланный казачок" от Queensberry

Интересной фигурой среди спарринг-партнеров является 29-летний британец Бома Браун по прозвищу Bomber. Боксер входит в промоутерскую компанию "Queensberry" Фрэнка Уоррена, которая также занимается делами Даниэля Дюбуа.

Он подписал контракт в августе 2022 года, имея рост 195 см и вес более 110 кг. Браун успешно дебютировал в профессиональном боксе в ноябре 2022 года, одержав победу по очкам над Майтом Мэтсисом.

По данным BoxRec, Браун имеет рекорд 5 побед (3 нокаутом) при одном поражении. Однако его принадлежность к лагерю потенциального соперника Усика порождает вопросы об истинных мотивах его участия в подготовке украинца.

Бома Браун (скриншот: BoxRec)

Расширенная программа подготовки

Усик продолжает готовиться к бою с британцем Даниэлем Дюбуа, при этом решил разнообразить свою тренировку. Недавно в рамках подготовки тяжеловес провел спарринг с украинским бойцом смешанных единоборств - бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе Ярославом Амосовым.

Согласно информации, всего в тренировочный лагерь набирают 12 спарринг-партнеров, что свидетельствует о серьезности подготовки украинского чемпиона к предстоящему поединку.

Александр Усик и Ярослав Амосов (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Стратегический подход

Выбор спарринг-партнеров с африканскими корнями не является случайностью - это стратегический ход команды Усика. Все выбранные боксеры имеют схожие с Дюбуа физические характеристики и стиль ведения боя, что позволяет точно моделировать условия предстоящего поединка.

Присутствие представителя лагеря соперника в собственном тренировочном процессе может быть как рискованным шагом, так и хитрым тактическим маневром, что позволит Усику лучше понять стратегию команды оппонента.

Реванш между боксерами обещает стать одним из самых ожидаемых боев года, а уникальный состав спарринг-партнеров украинского чемпиона лишь повышает интригу вокруг предстоящего поединка.