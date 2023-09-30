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Африка хоче розмістити у себе виробництво української зброї, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Африка хоче не лише купувати українську зброю. Також Африка зацікавлена у тому, щоб розмістити на своїй території виробництва української зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Форуму оборонних індустрій, передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба наголосив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції. Сьогодні Африка чекає повернення української зброї на ринок.

"В одній африканській країні, спілкуючись із лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі і каже: "Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?". Тобто, там інше сприйняття наших потреб", - сказав міністр.

За словами глави МЗС, в Африці також з'явилася друга зацікавленість - це розміщення виробництва української зброї й амуніції на території Африки.

"Це новий тренд", - заявив Кулеба, додавши, що попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим.

Форум оборонних індустрій

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) пройшов у Києві 29 вересня. Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу вже приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн. 

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