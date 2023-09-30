Африка хочет разместить у себя производство украинского оружия, - Кулеба

Кулеба подчеркнул, что до начала полномасштабного вторжения РФ Африка была одним из самых больших рынков сбыта украинской военной продукции. Сегодня Африка ждет возвращения украинского оружия на рынок.

"В одной африканской стране, общаясь с лидером этой страны, он так доверительно посмотрел мне в глаза и говорит: "Вам столько оружия уже прислали, вам столько точно не нужно. Возможно, немного поделитесь с нами?". То есть там другое восприятие наших потребностей", - сказал министр.

По словам главы МИД, в Африке также появился второй интерес - это размещение производства украинского оружия и амуниции на территории Африки.

"Это новый тренд", - заявил Кулеба, добавив, что спрос на продажу и производство оружия, производимого в Украине, будет очень высоким.

Форум оборонных индустрий

Первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, приняли участие украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами из российских активов и дивидендам от государственных оборонных активов.

По данным МИД, к альянсу уже присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.