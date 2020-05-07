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Під Афінами запровадили комендантську годину через "антикарантинні" сутички

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 18:31
Під Афінами запровадили комендантську годину через "антикарантинні" сутички
Фото: сутички в Греції (kathimerini.gr)

З 7 травня на головній площі запроваджується комендантська година з 9 вечора до 6 ранку

В Греції під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією. Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Kathimerini.

Повідомляється, що у селищі Ая-Параскеві у північному передмісті Афін запровадили комендантську годину після сутичок між поліцією та сотнями молодих людей, які захотіли відпочивати компаніями, незважаючи на епідемію.

"З 7 травня на головній площі запроваджується комендантська година з 9 вечора до 6 ранку", - говорить заступник міністра з цивільного захисту Нікос Хардаліас.

Також буде заборонено розпивати алкогольні напої на вулиці.

За словами Хардаліаса, заворушення, які сталися на площі - це серйозніше, ніж звичайні громадяни, які захотіли відпочити.

Нагадаємо, у Греції в ніч на середу в передмісті Афін сталися сутички через масове порушення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Вночі майже 400 молодих людей зібралися на вечірку у селищі Ая-Параскеві, попри карантин у країні. Молодь випивала, а побачивши приїзд правоохоронців, почали кидати у них пляшки та каміння.

Як повідомляло РБК-Україна, у Греції виступили з ініціативою ввести так звані "паспорта здоров'я" для туристів. Під "паспортом здоров'я" мається на увазі документ, який підтверджує відсутність коронавірусу в організмі.

Наразі у Греції зафіксовано 2663 випадки коронавірусу. За минулу добу захворів 21 грек.

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