Афганские военные ликвидировали 11 талибов

На юге Афганистана в провинции Урузган в ходе операции сил специального назначения Афганской национальной армии ликвидированы 11 боевиков движения "Талибан". Об этом заявили в министерстве обороны страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В результате действий спецназа был уничтожен арсенал талибов.

Уточняется, что операция проводилась ночью неподалеку города Таринкот.

Напомним, афганский местный телеканал 1TV сообщал о авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines. На его борту находились 83 человека, однако позже авиакомпания опровергла информацию об аварии.

Позже появилась информация, что самолет мог принадлежать ВВС США. Ответственность за катастрофу взяла на себя террористическая группировка "Талибан".

В Пентагоне подтвердили, что самолет принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) США. Представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) расследуют причины катастрофы. При этом представитель ВС США в Афганистане полковник Уильям Леггет заявил, что авария произошла не в результате обстрела.

В авиакатастрофе в Афганистане погибли двое американских военных - 6-летний полковник воздушного боевого командования Пол Восс и 30-летний капитан 37-й эскадрильи бомбардировщиков Райан Фанеуф.