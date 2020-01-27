"Талибан" взял ответственность за катастрофу самолета в Афганистане

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Талибы утверждают, что в катастрофе погибли американские солдаты и офицеры

Террористическая группировка "Талибан" взяла ответственность за катастрофу самолета в Афганистане. Об этом в Twitter сообщает местное новостное агентство Pajhwok Afghan News.

Сообщается, что спустя пять часов после инцидента "Талибан" взял на себя за катастрофу самолета в провинции Газни. Также в заявлении говорится, что в результате крушения погибли несколько американских офицеров и солдат.

Напомним, ранее сообщалось о катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines на востоке Афганистана. На его борту находились 83 человека, однако позже авиакомпания опровергла информацию о крушении.

Самолет потерпел крушение на территории, контролируемой движением "Талибан". Позже в интернете появилось видео, на котором был изображен сбитый самолет с символикой Военно-воздушных сил США.

На данный момент официального подтверждения инцидента с американской стороны не было. При этом военное ведомство США приступило к расследованию инцидента, однако пока не располагает точными данными о принадлежности самолета.