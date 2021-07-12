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Афганские силы отбили атаку, убив семь талибов

Автор: Даша Харченко

Афганские силы безопасности отбили атаку "Талибана" на город Хайратон, что у границы с Узбекистаном. Боевики отступили с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

По данным местной полиции, талибы атаковали контрольно-пропускные пункты в районе города Хайратон, но затем скрылись. Семь человек от "Талибана" были убиты.

Отмечается, что город Хайратон считается главными торговыми воротами между Афганистаном и Узбекистаном.

Ночью 10 июля ночью между боевиками "Талибана" и полицией Афганистана произошло столкновение. В результате четверо правоохранителей погибли, а двое были ранены.

Кроме того "Талибан" заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана. Однако правительство Афганистана отрицает это.

Ранее сообщалось, что в США заявили, что выводят войска из Афганистана с целью нацбезопасности. Однако это не означает, что помощь Афганистану закончится после этого.

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АфганистанТалибан