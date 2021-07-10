В столкновении с боевиками "Талибана" погибли четверо афганских полицейских
Ночью между боевиками "Талибана" и полицией Афганистана произошло столкновение. В результате четверо правоохранителей погибли, а двое были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1TV News.
Телеканал в свою очередь ссылается на данные анонимного источника.
Указано, что столкновение произошло в Лашкаргахе, столице юго-западной провинции Гильменд.
Напомним, вчера движение "Талибан" взяло контроль над ключевым районом на западе Афганистана. Там находится главный пограничный КПП с Ираном.
Отметим, на прошлой неделе талибы вторглись в районы Афганистана, граничащие с другими соседними государствами, - Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.
Так, ранее министр обороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади заявил о критической военной ситуации в стране на фоне вывода войск США.
Как писало РБК-Украина, только в прошедшие выходные более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами.