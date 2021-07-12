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Афганські сили відбили атаку, вбивши сім талібів

Автор: Даша Харченко

Афганські сили безпеки відбили атаку "Талібану" на місто Хайратон, що біля кордону з Узбекистаном. Бойовики відступили з втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

За даними місцевої поліції, таліби атакували контрольно-пропускні пункти в районі міста Хайратон, але потім втекли. Сім людей від "Талібану" були вбиті.

Зазначається, що місто Хайратон вважається головними торговельними воротами між Афганістаном і Узбекистаном.

Вночі 10 липня вночі між бойовиками "Талібану" та поліцією Афганістану сталося зіткнення. У результаті четверо правоохоронців загинули, а двоє були поранені.

Крім того "Талібан" заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану. Однак уряд Афганістану заперечує це.

Раніше повідомлялося, що у США заявили, що виводять війська з Афганістану з метою нацбезпеки. Однак це не означає, що допомога Афганістану закінчиться після цього.

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АфганистанТалібан