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В Афганистане заявили о начале критической фазы войны на фоне вывода войск США

Автор: РБК-Украина

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил о критической военной ситуации в стране. Началась якобы решающая фаза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interfax.az.

"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - сказал министр.

Обострение ситуации началось на фоне вывода из Афганистана американских военных сил и их союзников по НАТО. Боевики "Талибана" активизировали боевые действия.

Ранее сообщалось, что только в эти выходные более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Эти меры связаны с тем, что боевики "Талибана" вытесняют афганских военных и берут под контроль участки границы с Таджикистаном.

В то же время сообщалось, что "Талибан" планирует представить письменное предложение мира афганскому правительству.

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Афганистан