В Афганістані заявили про початок критичної фази війни на тлі виведення військ США

Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив про критичну військову ситуацію в країні. Почалася нібито вирішальна фаза.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interfax.az .

"Ми визнаємо, що війна вирує в Афганістані і що військова обстановка в країні вкрай чутлива. Війна вступила у вирішальну, критичну фазу", - сказав міністр.

Загострення ситуації почалося на тлі виведення з Афганістану американських військових сил і їх союзників по НАТО. Бойовики "Талібану" активізували бойові дії.