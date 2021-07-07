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В Афганістані заявили про початок критичної фази війни на тлі виведення військ США

Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив про критичну військову ситуацію в країні. Почалася нібито вирішальна фаза.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interfax.az.

"Ми визнаємо, що війна вирує в Афганістані і що військова обстановка в країні вкрай чутлива. Війна вступила у вирішальну, критичну фазу", - сказав міністр.

Загострення ситуації почалося на тлі виведення з Афганістану американських військових сил і їх союзників по НАТО. Бойовики "Талібану" активізували бойові дії.

Раніше повідомлялося, що тільки в ці вихідні більше 300 афганських військових відступили до Таджикистану після боїв з талібами.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив мобілізацію військовослужбовців. Ці заходи пов'язані з тим, що бойовики "Талібану" витісняють афганських військових і беруть під контроль ділянки кордону з Таджикистаном.

Водночас повідомлялося, що "Талібан" планує представити письмову пропозицію миру афганському уряду.

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Афганистан