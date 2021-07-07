В Афганістані заявили про початок критичної фази війни на тлі виведення військ США

Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив про критичну військову ситуацію в країні. Почалася нібито вирішальна фаза.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interfax.az.
"Ми визнаємо, що війна вирує в Афганістані і що військова обстановка в країні вкрай чутлива. Війна вступила у вирішальну, критичну фазу", - сказав міністр.
Загострення ситуації почалося на тлі виведення з Афганістану американських військових сил і їх союзників по НАТО. Бойовики "Талібану" активізували бойові дії.
Раніше повідомлялося, що тільки в ці вихідні більше 300 афганських військових відступили до Таджикистану після боїв з талібами.
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив мобілізацію військовослужбовців. Ці заходи пов'язані з тим, що бойовики "Талібану" витісняють афганських військових і беруть під контроль ділянки кордону з Таджикистаном.
Водночас повідомлялося, що "Талібан" планує представити письмову пропозицію миру афганському уряду.