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В Афганистане взорвался автобус с людьми: среди погибших есть женщины и дети

Автор: Наталья Скороход

В Афганистане взорвался автобус с людьми на дороге. В результате погибли 11 человек.

Об этом сообщает Le Figaro.

Трагедия произошла в провинции Багдис, граничащей с Туркменистаном. Известно, что автобус подорвался на мине, которая находилась на обочине дороги.

Напомним, что недавно в Афганистане взорвался еще один автобус с мирными жителями. В нем перевозили преподавателей университета.

Также сообщалось, что в Афганистане взорвался заминированный автомобиль. В результате четыре мирных жителя погибло, еще пять получили ранения.

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