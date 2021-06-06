В Афганистане взорвался автобус с людьми: среди погибших есть женщины и дети

В Афганистане взорвался автобус с людьми на дороге. В результате погибли 11 человек.

Трагедия произошла в провинции Багдис, граничащей с Туркменистаном. Известно, что автобус подорвался на мине, которая находилась на обочине дороги.

Напомним, что недавно в Афганистане взорвался еще один автобус с мирными жителями. В нем перевозили преподавателей университета.

Также сообщалось, что в Афганистане взорвался заминированный автомобиль. В результате четыре мирных жителя погибло, еще пять получили ранения.