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В Афганистане подорвался автобус с преподавателями: есть погибшие и раненые

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Афганистан, Суббота 29 мая 2021 23:16
В Афганистане подорвался автобус с преподавателями: есть погибшие и раненые Фото: В Афганистане подорвался автобус А(twitter.com/KhyberChronicle)
Автор: Наталья Скороход

В Афганистане подорвался автобус с преподавателями из университета Аль-Бируни. В результате погибло 3 человека, 15 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Автобус взорвался в результате взрыва бомбы на обочине дороги в Чарикаре, столице провинции Парван. В автобусе ехали преподаватели из университета Аль-Бируни, сообщил представитель полиции провинции Салим Нури.

По словам Хамеда Обайди, представителя министерства высшего образования, некоторые из раненых учителей находятся в критическом состоянии.

Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Отметим, что от взрыва придорожных бомб и от бомб, прикрепленных под транспортными средствами, в последние месяцы в Афганистане страдают сотрудники сил безопасности, судьи, государственные чиновники, активисты, журналисты.

Правительство обычно обвиняет в таких случаях талибов, но повстанческая группировка отрицает свою причастность.

Отметим, что в Афганистане только в этом году пострадали 1 800 мирных жителей. Об этом сообщили в ООН.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне считают вывод американских войск из Афганистана слишком поспешным.

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