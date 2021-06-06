RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Афганістані вибухнув автобус з людьми: серед загиблих є жінки і діти

Автор: Наталья Скороход

В Афганістані вибухнув автобус з людьми на дорозі. В результаті загинули 11 осіб.

Про це повідомляє Le Figaro.

Трагедія сталася в провінції Багдіс, що межує з Туркменістаном. Відомо, що автобус підірвався на міні, яка знаходилася на узбіччі дороги.

Нагадаємо, що не так давно в Афганістані вибухнув ще один автобус з мирними жителями. У ньому перевозили викладачів університету.

Також повідомлялося, що в Афганістані вибухнув замінований автомобіль. В результаті чотири мирних жителя загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Афганистан