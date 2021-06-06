В Афганістані вибухнув автобус з людьми: серед загиблих є жінки і діти

В Афганістані вибухнув автобус з людьми на дорозі. В результаті загинули 11 осіб.

Трагедія сталася в провінції Багдіс, що межує з Туркменістаном. Відомо, що автобус підірвався на міні, яка знаходилася на узбіччі дороги.

Нагадаємо, що не так давно в Афганістані вибухнув ще один автобус з мирними жителями. У ньому перевозили викладачів університету.

Також повідомлялося, що в Афганістані вибухнув замінований автомобіль. В результаті чотири мирних жителя загинули, ще п'ятеро отримали поранення.