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В Афганистане подорвался заминированный автомобиль: есть погибшие и раненые

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Кабул, Четверг 03 июня 2021 19:42
В Афганистане подорвался заминированный автомобиль: есть погибшие и раненые Фото: в Кабуле взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие (twitter.com/kabulnewstv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Афганистана подорвался заминированный автомобиль. Погибли четыре мирных жителя, еще пятеро получили ранения. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Об этом сообщило афганское издание Kabul News.

Взрыв прогремел в шестом полицейском районе Кабула. Сообщается, что стоявший на улице автомобиль подорвался в тот момент, когда вокруг него находилось большое количество людей.

В результате взрыва погибли четыре мирных жителя. Ранения получили пять человек. Они доставлены в больницу.

Представитель местной полиции Фердаус Фарамарз отметил, что это четвертый за последнюю неделю теракт в Кабуле, в результате которых погибли мирные жители.

Напомним, в конце мая в провинции Парван на фугасе подорвался автобус с преподавателями. В результате погибли 3 человека, 15 получили ранения.

Отметим, что в Афганистане только в этом году пострадали 1 800 мирных жителей. Об этом сообщили в ООН.

Как сообщало РБК-Украина, США и союзники начали вывод своих войск из Афганистана. По данным на 1 июня, страну покинули уже около половины военных.

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