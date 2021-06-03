В Афганистане подорвался заминированный автомобиль: есть погибшие и раненые

В столице Афганистана подорвался заминированный автомобиль . Погибли четыре мирных жителя, еще пятеро получили ранения. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Взрыв прогремел в шестом полицейском районе Кабула. Сообщается, что стоявший на улице автомобиль подорвался в тот момент, когда вокруг него находилось большое количество людей.

В результате взрыва погибли четыре мирных жителя. Ранения получили пять человек. Они доставлены в больницу.

Представитель местной полиции Фердаус Фарамарз отметил, что это четвертый за последнюю неделю теракт в Кабуле, в результате которых погибли мирные жители.