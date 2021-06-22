В Афганистане талибы захватили пограничный переход с Таджикистаном

"Сегодня утром после часа боев талибы захватили порт Шерхан, город и пограничные посты с Таджикистаном", - сказал член совета провинции Кундуз Халиддин Хакми.

Армейский офицер сообщил AFP, что афганские военные были вынуждены отступить, поскольку боевиков "Талибана" было очень много.

Издание отмечает, что захват пограничных переходов с Таджикистаном и порта Шерхан стали наиболее значительным достижением для талибов с 1 мая.

По данным местного агентства "Пажвак", талибы 22 июня захватили еще пять районов в провинциях Джаузджан на севере Афганистана и Пактия на юго-востоке.