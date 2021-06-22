В Афганистане талибы захватили пограничный переход с Таджикистаном

Боевики террористической организации "Талибан" захватили главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном и порт Шерхан. Талибы также взяли под контроль еще пять районов в двух провинциях страны.
Об этом сообщает телекомпания NDTV.
"Сегодня утром после часа боев талибы захватили порт Шерхан, город и пограничные посты с Таджикистаном", - сказал член совета провинции Кундуз Халиддин Хакми.
Армейский офицер сообщил AFP, что афганские военные были вынуждены отступить, поскольку боевиков "Талибана" было очень много.
Издание отмечает, что захват пограничных переходов с Таджикистаном и порта Шерхан стали наиболее значительным достижением для талибов с 1 мая.
По данным местного агентства "Пажвак", талибы 22 июня захватили еще пять районов в провинциях Джаузджан на севере Афганистана и Пактия на юго-востоке.
Как сообщало РБК-Украина, Афганистан столкнулся с масштабным наступлением боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.
На этом фоне США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана в свете атак исламистского радикального движения "Талибан".