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В Афганистане талибы захватили пограничный переход с Таджикистаном

Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики террористической организации "Талибан" захватили главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном и порт Шерхан. Талибы также взяли под контроль еще пять районов в двух провинциях страны.

Об этом сообщает телекомпания NDTV.

"Сегодня утром после часа боев талибы захватили порт Шерхан, город и пограничные посты с Таджикистаном", - сказал член совета провинции Кундуз Халиддин Хакми.

Армейский офицер сообщил AFP, что афганские военные были вынуждены отступить, поскольку боевиков "Талибана" было очень много.

Издание отмечает, что захват пограничных переходов с Таджикистаном и порта Шерхан стали наиболее значительным достижением для талибов с 1 мая.

По данным местного агентства "Пажвак", талибы 22 июня захватили еще пять районов в провинциях Джаузджан на севере Афганистана и Пактия на юго-востоке.

Как сообщало РБК-Украина, Афганистан столкнулся с масштабным наступлением боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.

На этом фоне США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана в свете атак исламистского радикального движения "Талибан".

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ТалибанбоевикиАфганистан