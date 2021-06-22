В Афганістані таліби захопили прикордонний перехід з Таджикистаном

"Сьогодні вранці після години боїв таліби захопили порт Шерхан, місто і прикордонні пости з Таджикистаном", - сказав член ради провінції Кундуз Халіддін Хакмі.

Армійський офіцер повідомив AFP, що афганські військові були змушені відступити, оскільки бойовиків "Талібану" було дуже багато.

Видання зазначає, що захоплення прикордонних переходів з Таджикистаном і порту Шерхан стали найбільш значним досягненням для талібів з 1 травня.

За даними місцевого агентства "Пажвак", таліби 22 червня захопили ще п'ять районів в провінціях Джаузджан на півночі Афганістану і Пактія на південному сході.