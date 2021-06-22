В Афганістані таліби захопили прикордонний перехід з Таджикистаном

Бойовики терористичної організації "Талібан" захопили головний прикордонний перехід Афганістану з Таджикистаном і порт Шерхан. Таліби також взяли під контроль ще п'ять районів у двох провінціях країна.
Про це повідомляє телекомпанія NDTV.
"Сьогодні вранці після години боїв таліби захопили порт Шерхан, місто і прикордонні пости з Таджикистаном", - сказав член ради провінції Кундуз Халіддін Хакмі.
Армійський офіцер повідомив AFP, що афганські військові були змушені відступити, оскільки бойовиків "Талібану" було дуже багато.
Видання зазначає, що захоплення прикордонних переходів з Таджикистаном і порту Шерхан стали найбільш значним досягненням для талібів з 1 травня.
За даними місцевого агентства "Пажвак", таліби 22 червня захопили ще п'ять районів в провінціях Джаузджан на півночі Афганістану і Пактія на південному сході.
Як повідомляло РБК-Україна, Афганістан зіткнувся з масштабним наступом бойовиків терористичної організації "Талібан" в більшості своїх провінцій. Таліби вже захопили щонайменше 30 афганських районів.
На цьому тлі США можуть уповільнити виведення своїх військ з Афганістану у світлі атак ісламістського радикального руху "Талібан".