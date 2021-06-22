В Афганистане талибы захватили более 50 районов страны, - спецпосланник ООН

По ее словам, заявление о выводе иностранных войск из Афганистана вызвало "сейсмическую дрожь" в стране.

"Те районы, которые были захвачены, окружают столицы провинций, что говорит о том, что талибы готовятся к тому, чтобы попытаться захватить эти столицы после полного вывода иностранных войск", - сказала Лайонс.

Спустя 20 лет Соединенные Штаты начали выводить свои оставшиеся 2500 военнослужащих из Афганистана и намерены полностью покинуть страну к 11 сентября. Около 7 тысяч военнослужащих из стран НАТО - наряду с Австралией, Новой Зеландией и Грузией - также планируют покинуть страну к этой дате.

"Все основные тенденции - политика, безопасность, мирный процесс, экономика, чрезвычайная гуманитарная ситуация и, конечно, COVID - все эти тенденции негативны или находятся в стагнации", - заявила Лайонс.