В Афганістані таліби захопили понад 50 районів країни, - спецпосланець ООН

За її словами, заява про виведення іноземних військ з Афганістану викликала "сейсмічне тремтіння" в країні.

"Ті райони, які були захоплені, оточують столиці провінцій, що говорить про те, що таліби готуються до того, щоб спробувати захопити ці столиці після повного виведення іноземних військ", - сказала Лайонс.

Через 20 років Сполучені Штати почали виводити свої залишилися 2500 військовослужбовців з Афганістану і мають намір повністю покинути країну до 11 вересня. Близько 7 тисяч військовослужбовців з країн НАТО-поряд з Австралією, Новою Зеландією і Грузією - також планують покинути країну до цієї дати.

"Всі основні тенденції-політика, безпека, мирний процес, економіка, надзвичайна гуманітарна ситуація і, звичайно, COVID - всі ці тенденції негативні або знаходяться в стагнації", - заявила Лайонс.