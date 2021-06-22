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В Афганистане талибы захватили пограничный переход с Таджикистаном

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Кабул, Вторник 22 июня 2021 15:49
В Афганистане талибы захватили пограничный переход с Таджикистаном Фото: талибы захватили пограничный переход Афганистана с Таджикистаном (flickr.com/ntm-a_cstc-a)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики террористической организации "Талибан" захватили главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном и порт Шерхан. Талибы также взяли под контроль еще пять районов в двух провинциях страны.

Об этом сообщает телекомпания NDTV.

"Сегодня утром после часа боев талибы захватили порт Шерхан, город и пограничные посты с Таджикистаном", - сказал член совета провинции Кундуз Халиддин Хакми.

Армейский офицер сообщил AFP, что афганские военные были вынуждены отступить, поскольку боевиков "Талибана" было очень много.

Издание отмечает, что захват пограничных переходов с Таджикистаном и порта Шерхан стали наиболее значительным достижением для талибов с 1 мая.

По данным местного агентства "Пажвак", талибы 22 июня захватили еще пять районов в провинциях Джаузджан на севере Афганистана и Пактия на юго-востоке.

Как сообщало РБК-Украина, Афганистан столкнулся с масштабным наступлением боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.

На этом фоне США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана в свете атак исламистского радикального движения "Талибан".

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Талибан боевики Афганистан
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