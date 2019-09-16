В Афганистане в результате терактов погибли 7 человек

В Афганистане произошло несколько нападений, в результате которых погибли, по меньшей мере, 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что нападения произошли в провинциях Фарах, Газни, а также Логар. Также были подорваны опоры линий электроснабжения главного энергетического предприятия DABS, из-за чего треть страны осталась без электричества. Ответственность за подрывы пока никто на себя не взял.

По сообщениям полиции, в провинции Фарах произошел подрыв автомобиля. Погибли 5 человек, среди которых женщины и дети. Еще один взрыв произошел в Газни - подорвался университетский микроавтобус, в результате чего погиб водитель автомобиля, еще 5 человек получили ранения. Еще 1 ребенок погиб в результате перестрелки между "Талибаном" и правительственными силовиками в провинции Логар.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что "Талибан" пригрозил США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров. Ранее Трамп отменил переговоры с "Талибаном" из-за теракта в Кабуле.

Теракт в Кабуле произошел 5 сентября. В результате взрыва в дипломатическом районе, погибли 10 гражданских и свыше 40 получили ранения.