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"Талибан" пригрозил США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров

Новости » Политика    08.09.2019 - 18:28
"Талибан" пригрозил США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров
Иллюстративное фото (Paula Bronstein/Getty Images)

Ранее Трамп отменил переговоры с "Талибаном" из-за теракта в Кабуле

Из-за отказа от переговоров граждане США в Афганистане понесут еще более значительные потери, чем сейчас. Об этом заявил представитель террористической организации "Талибан" Забихулла Муджахид, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В распространенном заявлении говорится, что "американцы пострадают больше, чем кто бы то ни было, за отказ от переговоров".

"Обе стороны были заняты подготовкой к объявлению и подписанию мирного соглашения, но теперь президент США прекратил мирный диалог... это приведет к большим потерям для США", - сказал Муджахид.

По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил запланированные переговоры с представителями исламистской группировки "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в связи с последним терактом в Кабуле, совершенным этой организацией.

Трамп заявил, что делегация "высокопоставленных талибов" должна была прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести "секретную встречу" в загородной резиденции президента США.

США приветствуют обмен пленными между Украиной и Россией Трамп отменил переговоры с "Талибаном" из-за теракта в Кабуле
Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан
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