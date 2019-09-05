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Количество пострадавших и жертв теракта в Кабуле возросло

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 14:01
Количество пострадавших и жертв теракта в Кабуле возросло
Иллюстративное фото (GettyImages)

Количество погибших возросло до 10

В результате взрыва в Кабуле, что произошло утром 5 сентября в дипломатическом районе, погибли 10 гражданских и свыше 40 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя афганского Министерства внутренних дел Насрата Рахими, в результате взрыве, устроенном террористом-смертником, погибли по меньшей мере 10 мирных граждан, еще 42 человека получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 5 сентября на востоке Кабула произошел мощный взрыв. По предварительным данным, террорист-смертник взорвал себя в дипломатическом центре афганской столицы, где также находится посольство Соединенных Штатов Америки. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Талибан".

Позже стало известно, что в больницу доставили тела 5 жертв взрыва в дипломатическом районе Кабула. Тогда также сообщалось о минимум 25 пострадавших в результате теракта. Представитель больницы сообщила, что среди жертв и пострадавших есть гражданские.

РБК-Украина писало, что 2 сентября в Кабуле произошло два мощных взрыва вблизи комплекса, который используется сотрудниками международных организаций. В результате серии взрывов погибли 16 человек, еще 119 пострадали.

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