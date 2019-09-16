В Афганістані в результаті терактів загинули 7 осіб

В Афганістані сталося кілька нападів, в результаті яких загинули щонайменше 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що напади сталися в провінції Фарах, Газні, а також Логар. Також були підірвані опори ліній електропостачання головного енергетичного підприємства DABS, з-за чого третина країни залишилася без електрики. Відповідальність за вибухи поки ніхто на себе не взяв.

За повідомленнями поліції, в провінції Фарах стався підрив автомобіля. Загинули 5 осіб, серед яких жінки і діти. Ще один вибух стався в Газні - підірвався університетський мікроавтобус, в результаті чого загинув водій автомобіля, ще 5 людей отримали поранення. Ще 1 дитина загинула в результаті перестрілки між "Талібаном" і урядовими силовиками в провінції Логар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Талібан" пригрозив США втратами в Афганістані з-за відмови від переговорів. Раніше Трамп скасував переговори з "Талібаном" через теракту в Кабулі.

Теракт в Кабулі стався 5 вересня. В результаті вибуху в дипломатичному районі, загинули 10 цивільних і понад 40 отримали поранення.