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В Афганистане растет число жертв среди мирных жителей из-за атак талибов

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Афганистан, Четверг 29 июля 2021 07:36
В Афганистане растет число жертв среди мирных жителей из-за атак талибов Фото: в Афганистане растет число жертв среди мирного населения (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Афганистане растет число жертв среди мирных жителей из-за атак талибов. Об этом говорится в новом квартальном отчете наблюдательного органа правительства США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR) опубликовал новый квартальный отчет, в котором говорится о "резком увеличении числа атак, инициированных противником" с января по март этого года по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Отмечается, что в этом году произошла 10431 атака, по сравнению с 7620 в прошлом году и 6358 атаками в 2019 году.

При этом количество нападений на афганских военных и гражданских лиц значительно увеличилось.

Также говорится, что афганские силы перестали сообщать о нападениях, а США прекратили сбор данных об атаках с 31 мая после окончания учебно-консультативной миссии США.

До конца отчетного периода число жертв среди гражданского населения стало увеличиваться.

"Миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" сообщила о 2035 жертвах среди гражданского населения в апреле и мае, это 705 погибших и 1330 раненых. Это почти столько же жертв среди гражданского населения, сколько за первые три месяца этого года", - говорится в сообщении.

Основными причинами жертв среди гражданского населения были самодельные взрывные устройства и огонь прямой наводкой, а 93% жертв среди гражданского населения в апреле и мае были вызваны, в основном, талибами.

Согласно отчету SIGAR, талибы захватили афганские военные контрольно-пропускные пункты и базы, районные центры и ряд ключевых пунктов пересечения границы. В некоторых случаях афганские вооруженные силы, известные как ANDSF, бежали.

"В некоторых районах силы ANDSF оказали определенное сопротивление и провели тактическое (боевое) отступление, в то время, как в других они сдались или бежали в беспорядке", - говорится в отчете.

Напомним, что талибы в Афганистане подорвали линии электропередач. В результате жители Кабула и других провинций остались без света.

Ранее сообщалось, что США обещают поддержать военные силы Афганистана. Это будет длиться до тех пор, пока "Талибан" не отступит.

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