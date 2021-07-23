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США одобрили 8000 заявок на визы от афганцев

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США, Пятница 23 июля 2021 01:48
США одобрили 8000 заявок на визы от афганцев Фото: США одобрило 8000 заявок на визы от афганцев (freepik)
Автор: Наталья Скороход

США одобрило 8000 заявок 8000 специальных иммиграционных виз от афганцев. Все эти люди помогали военным США во время военных действий в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Программа специальной иммиграционной визы доступна афганцам, которые работали с правительством США или вооруженными силами США. Отмечается, что с декабря 2014 года США выдали 26 500 таких виз.

Угроза для этих афганцев и их семей возникла после того, как США заявили о выводе войск из Афганистана. Опасения также усилились в связи с обострением боевых действий между поддерживаемыми США афганскими силами и талибами. В последние недели боевики захватывают новые территории и пограничные переходы.

Депутат от демократов Эрл Блуменауэр заявил, что безопасность для таких семей нужно обеспечить как можно быстрее.

"Слишком долго не было ощущения безотлагательности, необходимого для обеспечения безопасности людей, которые рисковали своими жизнями, чтобы помочь американцам в этих трудных обстоятельствах", - сказал Блуменауэр.

Уже в этом месяце США начнут эвакуацию соискателей специальной иммиграционной визы из Афганистана, и первая партия будет доставлена ​​на военную базу в Вирджинии.

Напомним, что США намерены вывезти из Афганистана афганцев, которые сотрудничали с военными. Афганцы работали переводчиками и выполняли другую работу, чтобы помочь в Афганистане американским военным.

Ранее сообщалось, что США выдадут визы уязвимым слоям Афганистана.

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