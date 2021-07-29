В Афганістані зростає кількість жертв серед мирних жителів через атаки талібів. Про це йдеться в новому квартальному звіті наглядового органу уряду США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Спеціальний генеральний інспектор з відновлення Афганістану (SIGAR) опублікував новий квартальний звіт, в якому йдеться про "різке збільшення числа атак, ініційованих противником" з січня по березень цього року в порівнянні з тим же періодом в попередні роки. Відзначається, що в цьому році відбулася 10431 атака, в порівнянні з 7620 в минулому році та 6358 атаками в 2019 році.

При цьому кількість нападів на афганських військових і цивільних осіб значно збільшилася.

Також йдеться, що афганські сили перестали повідомляти про напади, а США припинили збір даних про атаки з 31 травня після закінчення навчально-консультативної місії США.

До кінця звітного періоду число жертв серед цивільного населення стало збільшуватися.

" Місія НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" повідомила про 2035 жертв серед цивільного населення в квітні й травні, це 705 загиблих і 1330 поранених. Це майже стільки ж жертв серед цивільного населення, скільки за перші три місяці цього року", - йдеться в повідомленні.

Основними причинами жертв серед цивільного населення були саморобні вибухові пристрої і вогонь прямою наводкою, а 93% жертв серед цивільного населення в квітні і травні були викликані, в основному, талібами.

Згідно зі звітом SIGAR, таліби захопили афганські військові контрольно-пропускні пункти і бази, районні центри і ряд ключових пунктів перетину кордону. У деяких випадках афганські збройні сили, відомі як ANDSF, втекли.