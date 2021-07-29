ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Афганістані зростає кількість жертв серед мирних жителів через атаки талібів

Новость на русском →
Афганістан, Четвер 29 липня 2021 07:36
В Афганістані зростає кількість жертв серед мирних жителів через атаки талібів Фото: в Афганістані зростає кількість жертв серед мирного населення (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Афганістані зростає кількість жертв серед мирних жителів через атаки талібів. Про це йдеться в новому квартальному звіті наглядового органу уряду США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Спеціальний генеральний інспектор з відновлення Афганістану (SIGAR) опублікував новий квартальний звіт, в якому йдеться про "різке збільшення числа атак, ініційованих противником" з січня по березень цього року в порівнянні з тим же періодом в попередні роки. Відзначається, що в цьому році відбулася 10431 атака, в порівнянні з 7620 в минулому році та 6358 атаками в 2019 році.

При цьому кількість нападів на афганських військових і цивільних осіб значно збільшилася.

Також йдеться, що афганські сили перестали повідомляти про напади, а США припинили збір даних про атаки з 31 травня після закінчення навчально-консультативної місії США.

До кінця звітного періоду число жертв серед цивільного населення стало збільшуватися.

"Місія НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" повідомила про 2035 жертв серед цивільного населення в квітні й травні, це 705 загиблих і 1330 поранених. Це майже стільки ж жертв серед цивільного населення, скільки за перші три місяці цього року", - йдеться в повідомленні.

Основними причинами жертв серед цивільного населення були саморобні вибухові пристрої і вогонь прямою наводкою, а 93% жертв серед цивільного населення в квітні і травні були викликані, в основному, талібами.

Згідно зі звітом SIGAR, таліби захопили афганські військові контрольно-пропускні пункти і бази, районні центри і ряд ключових пунктів перетину кордону. У деяких випадках афганські збройні сили, відомі як ANDSF, втекли.

"У деяких районах сили ANDSF чинили певний опір і провели тактичний (бойовий) відступ, в той час, як в інших вони здалися або бігли в безладді", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що таліби в Афганістані підірвали лінії електропередач. В результаті жителі Кабула та інших провінцій залишилися без світла.

Раніше повідомлялося, що США обіцяють підтримати військові сили Афганістану. Це триватиме до тих пір, поки "Талібан" не відступить.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан
NEWS
Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ: військові мають ефективно виконувати завдання
Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ: військові мають ефективно виконувати завдання
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так