Кабул и ряд провинций Афганистана остались без света: талибы взорвали линии электропередач
Боевики радикального движения "Талибан" взорвали в Афганистане линии электропередач, по которым электричество импортируется в страну. В результате без света остался Кабул и несколько близлежащих провинций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление национальной энергетической компании Афганистана Breshna.
"Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена из-за повреждения опор линии электропередачи в Келагае провинции Баглан", - отмечается в заявлении.
Персонал компании работает над восстановлением подачи электричества в столицу страны и обесточенные провинции.
Афганистан импортирует электроэнергию из Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и ряда других стран. Линии электропередач периодически становятся целью атаки талибов во время боевых действий с правительственными войсками.
Напомним, после начала вывода военных США из Афганистана талибы активизировали боевые действия. По последним данным, они взяли под контроль 85% территории страны. Однако афганское правительство отрицает это.