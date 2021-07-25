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США продолжат поддержку сил Афганистана, пока талибы не отступят

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США, Воскресенье 25 июля 2021 23:05
США продолжат поддержку сил Афганистана, пока талибы не отступят Фото: США поддержат военных Афганистана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США продолжат поддерживать военные силы Афганистана, пока "Талибан" не прекратит наступления. Об этом заявил руководитель Центрального командования армии США, генерал Кеннет Маккензи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro

По словам генерала, США будут продолжать наносить удары с воздуха в поддержку афганских сил, если талибы продолжат наступление.

"В последние дни Соединенные Штаты активизировали свои авиаудары в поддержку афганских сил, и мы готовы продолжить этот высокий уровень поддержки в ближайшие дни, если талибы продолжат свои атаки", - сказал Маккензи.

После отвода войск США из Афганистана "Талибан" начал захватывать новые территории. Это вызвало опасение, что победа боевиков неизбежна. В США говорят, что не допустят этого.

"Я хочу прояснить, что правительство Афганистана в ближайшие дни подвергнется суровым испытаниям, талибы пытаются сделать свою кампанию неизбежной. Они ошибаются (...) Победа талибов не неизбежна", - добавил Маккензи.

Напомним, что США собираются вывести из Афганистана афганцев, которые помогали американской армии. Соединенные Штаты уже одобрили 8000 заявок на визы от таких граждан.

Ранее сообщалось, что вывезти афганцев из страны стало проблемно, поскольку талибы контролируют дороги в Афганистане.

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