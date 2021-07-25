США продолжат поддержку сил Афганистана, пока талибы не отступят

США продолжат поддерживать военные силы Афганистана , пока "Талибан" не прекратит наступления. Об этом заявил руководитель Центрального командования армии США, генерал Кеннет Маккензи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro

По словам генерала, США будут продолжать наносить удары с воздуха в поддержку афганских сил, если талибы продолжат наступление.

"В последние дни Соединенные Штаты активизировали свои авиаудары в поддержку афганских сил, и мы готовы продолжить этот высокий уровень поддержки в ближайшие дни, если талибы продолжат свои атаки", - сказал Маккензи.

После отвода войск США из Афганистана "Талибан" начал захватывать новые территории. Это вызвало опасение, что победа боевиков неизбежна. В США говорят, что не допустят этого.