ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Афганистане погиб журналист Reuters: он освещал бой талибов с войсками правительства

Новина українською →
Кабул, Пятница 16 июля 2021 15:54
В Афганистане погиб журналист Reuters: он освещал бой талибов с войсками правительства Фото: журналист агентства Reuters Даниш Сиддики (кадр видео youtube com TedX talks)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Журналист агентства Reuters Даниш Сиддики погиб во время освещени столкновений между афганскими силами безопасности и боевиками движения "Талибан" возле пограничного перехода Спин-Бодак с Пакистаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным издания, Сиддики и высокопоставленный офицер афганских сил безопасности погибли 16 июля. Они попали под перекрестный огонь во время боя правительственных войск с талибами за пограничный переход Спин-Болдак.

"Мы срочно запрашиваем дополнительную информацию и работаем с властями в регионе", - заявили президент Reuters Майкл Фриденберг и главный редактор Алессандр Галлони.

Даниш Сиддики с начала этой недели работал в провинции Кандагар на юге Афганистана в составе спецподразделений афганских сил безопасности. Журналист освещал их работу.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что он "глубоко опечален шокирующими сообщениями" о смерти Сиддики и выразил соболезнования его семье.

Напомним, 14 июля боевики "Талибана" в Афганистане получили контроль над крупным пограничным пунктом пересечения с Пакистаном - Спин-Бодака.

Отметим, власти Афганистана обвинили Пакистан в поддержке боевиков "Талибана" в ряде районов страны.

Ранее "Талибан" заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана. Однако правительство Афганистана отрицает это.

Читайте РБК-Украина в Google News
война Афганистан журналисты
NEWS
Зеленский сегодня собирает СНБО: что известно
Зеленский сегодня собирает СНБО: что известно
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания