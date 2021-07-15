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Афганистан обвинил Пакистан в поддержке "Талибана"

Новина українською →
Кабул, Четверг 15 июля 2021 20:45
Афганистан обвинил Пакистан в поддержке "Талибана" Фото: Афганистан обвинил Пакистан в оказании поддержки талибам (flickr.com/8969672@N04/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Военно-воздушные силы Пакистана оказывают поддержку боевикам движения "Талибан" в ряде районов Афганистана. Помимо этого, Исламабад пригрозил Кабулу "негативной реакцией", если правительственные войска вытеснят талибов из пограничного перехода Спин-Бодака, захваченного ими накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shamshad News.

"ВВС Пакистана в настоящее время оказывают поддержку талибам с воздуха в определенных районах", - заявил изданию первый вице-президент Амрулла Салех.

По его словам, власти Пакистан официально предупредили армию и военно-воздушные силы страны, что любой шаг по вытеснению талибов из Спин-Болдака вызовет негативную реакцию со стороны пакистанской армии.

По данным издания, вечером 15 июля талибы атаковали полицейский блок пост в районе Котал-Марча в девятом округе Кандагара. В этом районе продолжаются боевые действия.

Также правительственные войска ведут бои в районе большого лагеря беженцев возле Кандагара. Находившиеся там семьи покинули лагерь, опасаясь обстрелов и теперь "бродят по улицам города".

Напомним, ранее "Талибан" заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана. Однако правительство Афганистана отрицает это.

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